FDA одобрило комбинацию Lilly: шанс для пациентов с агрессивным раком груди

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило комбинацию препаратов Eli Lilly для лечения взрослых пациентов с распространенным раком молочной железы и отдаленными метастазами. Речь идет о сочетании Inluriyo и Verzenio, передает Remedium.ru ⁠.

Комбинация предназначена для пациентов с эстроген-рецептор-положительными (ER+), HER2-отрицательными (HER2−) опухолями с мутацией ESR1, у которых заболевание прогрессировало после как минимум одной линии гормональной терапии. По данным Lilly, примерно у половины пациентов с метастатическим ER+/HER2− раком молочной железы мутация ESR1 возникает во время или после лечения широко применяемыми препаратами гормональной терапии.

В сентябре прошлого года FDA уже одобрило Inluriyo для лечения метастатического рака молочной железы (IV стадии) с мутациями ESR1. Новое решение основано на результатах исследования III фазы с участием 159 пациентов. Медиана времени до прогрессирования заболевания составила 11,1 месяца у получавших комбинацию двух препаратов против 5,5 месяца у пациентов на монотерапии Inluriyo.

HR+/HER2− — наиболее распространенный подтип рака молочной железы, второй по частоте причине смерти от онкологических заболеваний среди женщин. Inluriyo принимают один раз в сутки: препарат блокирует эстрогеновые рецепторы и способствует их разрушению, препятствуя стимулирующему влиянию эстрогена на рост опухоли. Verzenio принимают дважды в сутки; он замедляет деление опухолевых клеток.

По данным Lilly, применение комбинации связано с риском нежелательных явлений, включая тяжелую диарею, снижение числа лейкоцитов, воспалительное поражение легких, нарушения функции печени и образование тромбов.