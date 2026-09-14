Фермер с палкой бросился на медведя, чтобы спасти свиней: хищник ранил его в ногу и плечо
МВД: в Иркутской области медведь ранил фермера, защищавшего свиней
В Иркутской области зафиксированы два случая нападения медведей на людей. В деревне Ук-Бадарановка Нижнеудинского района работник фермы попытался палкой отогнать хищника от задавленной свиньи. В результате мужчина получил раны ноги и плеча. Медики оказали ему помощь и отправили лечиться домой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Еще одна трагедия произошла в селе Алымовка Киренского района. Пенсионер, отправившийся в лес за грибами, погиб в результате нападения медведя. Хищника ликвидировали охотники.