Большую часть России ожидает аномально теплая зима с резкими сменами погоды. При этом возможны сильные снегопады, гололедица и снежные бури. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По предварительному прогнозу синоптика, температура на большей территории страны будет выше климатической нормы. Исключение составят Арктика, северные районы Сибири, Чукотка и акватории Берингова и Чукотского морей, где сохранится сильный холод.

Наиболее заметное превышение температурных показателей ожидается в феврале, особенно в Центральной России и на юге страны. При этом сезон, по словам Тишковца, будет отличаться нестабильной погодой и резкими перепадами. Периоды морозов будут сменяться продолжительными оттепелями, во время которых возможны мокрый снег и дождь. После потепления вновь может прийти арктический холод.

Одновременно прогнозируется увеличение количества осадков. Из-за чередования снегопадов, оттепелей и заморозков не исключены гололедица, туманы и нарушения в работе транспорта. Кроме того, в отдельных регионах возможны снежные бури с почти нулевой видимостью.

Тишковец отметил, что мягкий и влажный сценарий грядущей зимы со всеми вытекающими последствиями связан с Эль-Ниньо.