Фильм «Одиссея» вышел, а тур в Турцию по его местам не появился: сколько стоят экскурсии к местам Гомера

Отдельных экскурсионных туров, посвященных фильму «Одиссея», в Турции пока нет, но посетить места, связанные с поэмой Гомера, можно в рамках обычных экскурсионных программ. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации пояснили, что логистически такой маршрут был бы очень сложным, а ажиотажа вокруг фильма среди туристов не наблюдается. При этом туроператоры готовы организовать индивидуальную поездку для фанатов.

Посетить локации из произведений Гомера можно бюджетно. Цены варьируются от $50 до $150 на человека в зависимости от города. Например, экскурсия в античный Сиде стоит около $50, в Перге — $65, в Эфес — $140–150. Трою можно посетить как в рамках однодневной экскурсии из Стамбула, так и в составе комбинированных туров с перелетом.