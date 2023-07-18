Финансист Разуваев назвал способы грамотного распоряжения выигрышем в лотерею

Жители РФ за прошедшие полгода выиграли в гослотереи почти 24 млрд рублей, что более чем на три миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Экономист Александр Разуваев перечислил способы лучших вариантов распоряжения выигрышем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, лотерея является своего рода разводом, поскольку вероятность выигрыша крайне маленькая.

Эксперт также подчеркнул, что желание заработать на азартных играх не закончится ничем хорошим. Тем более выигрыши в лотереи выплачиваются частями в нарушение закона.

По мнению Разуваева, выигранные деньги есть смысл положить на вклад в банке либо половину на депозит, а вторую часть – в акции отечественных компаний.