Флаги, патрули и горячая линия 1155: как Пхукет встречает туристов перед праздниками

На Пхукете перед высоким сезоном и праздниками усилили меры безопасности: власти начали масштабную операцию, включающую усиленный контроль пляжей и патрулирование улиц в районе Патонг. Об этом пишет « Турпром ».

Комиссар Бюро туристической полиции Понгсаям Микхантонг сообщил, что операция направлена на профилактику преступности, помощь гостям и работу экстренных служб в туристических зонах в конце года.

На пляжах острова обновили навигацию для купающихся: спасатели используют флаги. Красно-желтые означают, что плавать безопасно, красные предупреждают о серьезной опасности и запрещают заходить в воду. При неприятностях туристам советуют круглосуточно звонить по номеру 1155 — это горячая линия туристической полиции, операторы помогут и вызовут экстренные службы.

Безопасность усилили из-за роста числа отдыхающих: за первую неделю ноября в Таиланде побывало больше 636 тыс. иностранцев — на 18% больше, чем неделей ранее. С начала года страна приняла более 26 млн туристов и заработала свыше 1,27 трлн бат. Власти просят туристов следить за личными вещами и не доверять сомнительным предложениям уличных зазывал. Таким образом, меры касаются не только пляжей, но и повседневной безопасности в туристических районах.