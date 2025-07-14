Фортуна улыбнулась: мужчина за один день стал миллионером

Житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) стал одним из шести победителей всероссийского лотерейного розыгрыша, получив чек на миллион рублей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В рамках очередного тиража было разыграно 30 миллионов рублей, распределенных между несколькими победителями. Точное количество миллионеров из Югры не уточняется, но известно, что житель округа вошел в число тех, кому улыбнулась удача. Югорчанин не раскрыл своих планов на миллион.

Организаторы подтвердили, что помимо мужчины из ХМАО крупные выигрыши достались участникам из Северной Осетии и Брянской области.

Ранее Фортуна также улыбнулась жителю ЯНАО: ему дешевый лотерейный билет принес три миллиона рублей.