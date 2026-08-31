Ювелирное украшение можно вернуть продавцу, если в нем обнаружен заводской брак или доказан факт обмана покупателя — например, когда предоставлена недостоверная информация либо продана подделка. Об этом сообщил сайт « Финансы Mail » со ссылкой на пресс-службу «Роскачества».

В ведомстве пояснили: при выявлении недостатков потребитель вправе требовать возврата денег в течение всего гарантийного срока. Если продавец не согласен с причиной дефекта, он обязан самостоятельно организовать и оплатить экспертизу. Покупатель при этом имеет право присутствовать на ее проведении.

Если заводской брак подтвердится, возможна замена изделия на украшение без недостатков либо компенсация полной стоимости покупки. При отказе магазина удовлетворить законные требования потребитель может обратиться в суд.