Диетолог Наталья Денисова в беседе с kp.ru рекомендовала отказаться от квашеных овощей при обострении гастрита. Также продукт не следует употреблять при язве, панкреатите, колите, синдроме раздраженного кишечника с диареей и рефлюксе.

Специалист пояснила, что при домашнем квашении без контроля температуры и гигиены в продукте могут появиться плесень и патогенные микроорганизмы. Особенно опасна герметичная закатка: в бескислородной среде теоретически способен развиться ботулотоксин. Классический открытый посол с доступом воздуха и достаточной кислотностью делает это практически невозможным.

Денисова предупредила: гнилостный запах, слизь, плесень или вздутая крышка — сигнал немедленно выбросить продукт. При склонности к образованию камней в почках квашеную капусту следует употреблять с осторожностью.