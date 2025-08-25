Гастроэнтеролог раскрыла четыре правила идеального завтрака для россиян

Чтобы сделать завтрак максимально полезным, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рекомендует придерживаться четырех принципов, о которых она сообщила своим подписчикам в телеграм-канале.

Главное, как отмечает Помойнецкая, чтобы в утреннем приеме пищи преобладали белки и жиры. Поэтому, для максимальной пользы, врач советует включать в завтрак рыбу, яйца, натуральное сливочное масло или паштет.

Также, по мнению доктора, важно употреблять достаточное количество зелени и продуктов, богатых клетчаткой. Помимо этого, за 15-20 минут до завтрака рекомендуется выпивать стакан теплой воды.

Утренний прием пищи должен происходить в течение получаса-сорока минут после пробуждения, чтобы избежать повышения уровня кортизола, что может привести к истощению надпочечников.

Ранее врач Каландия раскрыл болезни, при которых наблюдается неприятный запах изо рта.