Гигантский брахиозавр, VR и фотозона с яйцом: какой праздник устроит ЦДМ к 1 Сентября

С 29 августа по 1 сентября в Центральном детском магазине на Лубянке пройдет праздничная программа «Динозавры идут в школу». Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе ЦДМ.

Директор по маркетингу Мария Бежанова рассказала, что к 1 Сентября программу фестиваля динозавров расширили школьной тематикой. В атриуме появились гигантские аниматронные динозавры в учебных шапочках и масштабные арт-объекты, посвященные школе. Посетителей ждут пятиметровый брахиозавр, велоцираптор, тираннозавр и другие фигуры, а также интерактивные зоны, VR-аттракцион и фотозона с гигантским яйцом.

Первоклассники в День знаний смогут бесплатно посетить «Выставку детства» и смотровую площадку с видом на исторический центр Москвы. Кроме того, 29 августа пройдет модный показ школьных коллекций, 30 августа — концерт, спектакль и экскурсии от Дарвиновского музея.

В рамках фестиваля на втором и третьем этажах будет работать благотворительная площадка «Город неравнодушных» с мастер-классами фондов и выставкой детских рисунков. ЦДМ также присоединится к акции «Соберем ребенка в школу»: в магазине установят боксы для сбора канцелярии и книг детям из семей в трудной жизненной ситуации.