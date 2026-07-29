Гигантский медведь не помещается в аппарат МРТ: что случилось с Кузей и как его будут обследовать в Москве

По словам сотрудников, Кузе необходимы МРТ и КТ, однако он настолько крупный, что может не поместиться даже в самые большие аппараты ведущего ветеринарного центра столицы. В парке надеются, что диагностику всё же удастся провести, и после неё станет понятно происхождение проблемы и возможный план лечения. При этом специалисты допускают, что изменения уже могут быть необратимыми. В таком случае медведь проживёт отмеренный ему срок с ветеринарным уходом, правильным симптоматическим лечением и постоянным вниманием врачей. Полную информацию обещают предоставить после завершения обследования.