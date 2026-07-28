Гипертония, метаболические качели и удар по поджелудочной: что прячется за сладкой плиткой

Диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский в беседе с « Абзацем » предупредил, что частое употребление молочного шоколада грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическими нарушениями. По его словам, первая опасность — высокая калорийность продукта, особенно вредная для склонных к избыточному весу людей.

Вторая угроза — вредные жиры в составе, которые являются предвестниками гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, быстрые углеводы вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина. Такие «качели» становятся предвестником метаболических сбоев, а также проблем с пищеварением и поджелудочной железой. Специалист напомнил, что молочный шоколад — это десерт, не предназначенный для ежедневного употребления. Безопасной нормой он считает 30–50 граммов в неделю, а людям с аллергией и заболеваниями ЖКТ советует отказаться от него вовсе.