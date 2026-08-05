Гитара, нижняя полка и окурок в окно: юрист перечислил пять вещей, за которые высадят из поезда

Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » перечислил пять важных моментов, которые могут привести к высадке пассажира из поезда и штрафу. По его словам, если пассажир с билетом на верхнюю полку занял нижнюю, владелец нижнего места вправе потребовать освободить его в любой момент, кроме времени, отведенного для приема пищи.

Эксперт напомнил, что закон запрещает распивать спиртное в поездах — штраф достигает ₽1,5 тысячи. Кроме того, проводник может вообще не пустить в вагон человека в состоянии алкогольного опьянения. Курение в тамбурах также под запретом, и штраф за него составляет до ₽3 тысяч. Если же выбросить окурок в окно, это расценивается как нарушение пожарной безопасности, и сумма взыскания возрастает в разы.

Еще один нюанс касается постельного белья: от него можно отказаться при покупке билета, но если комплект уже взят, но не использован и упаковка не снята, деньги за него все равно не вернут. Кроме того, пение под гитару и громкий просмотр видео считаются нарушением правил проезда и мелким хулиганством, что может обернуться штрафом и принудительной высадкой из поезда.