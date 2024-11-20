Глава занятого ВСУ Суджанского района Курской области ушел в отставку

Глава занятого силами ВСУ Суджанского района в Курской области сообщил о том, что прекращает свои полномочия после «размышлений и разговора с главой региона». Александр Богачев заявил об этом в своих соцсетях.

Вопрос отставки Богачева обсуждался по итогам встречи представителей руководства Курской области и жителей Суджанского района. Еще тогда губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что те главы районов, которые плохо выстраивают отношения с жителями, могут быть заменены.

По словам Богачева, для него это был непростой шаг, но он предпринят в интересах жителей района. Также Богачев поблагодарил граждан за поддержку, критику и откровенные разговоры. Ранее о возможной отставке Богачева сообщал телеграм-канал MASH.