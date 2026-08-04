Бывший главный врач Котласской центральной городской больницы Хизри Ильясов возглавил полевой госпиталь и добровольческий медицинский отряд в Запорожской области. Вслед за ним в зону специальной военной операции отправились и другие сотрудники больницы, передает портал «29.ru ».

По словам Ильясова, все медики в отряде — гражданские добровольцы, а сам госпиталь полноценный: с реанимацией, оперблоком и приёмным отделением. В прошлом он был военным врачом, имеет ряд государственных наград. Раненых бойцов доставляют в полевой госпиталь сразу после перевязки на передовой. Здесь их оперируют, стабилизируют и отправляют в постоянные лечебные учреждения. Чаще всего поступают пациенты с тяжёлыми ранениями, поэтому медикам приходится выполнять ампутации, вмешательства на грудной клетке и брюшной полости, оперировать на работающем сердце. Нередко приходится импровизировать: например, вместо повреждённых сосудов устанавливают трубки, чтобы можно было эвакуировать раненого. Преобладают минно-взрывные травмы, при ампутациях стараются максимально сохранить конечность. Выходных в зоне боевых действий нет.

Главной опасностью для добровольцев Ильясов назвал атаки беспилотников. Чтобы защититься от них, здание госпиталя зарывают под землю. По его словам, спокойных ночей ещё не было. Архангельская область помогает материалами: досками и всем, что могут передать.

Из Котласа в отряд уже приехала медсестра, в ближайшие дни ожидают заведующего реанимацией и фельдшера скорой помощи — оба откликнулись добровольцами и планируют проработать полгода. Условия, по оценке Ильясова, достаточно хорошие: санитары получают около 215 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 220–240 тысяч, фельдшеры — около 260 тысяч, врачи — 260–280 тысяч. Также предоставляют звание ветерана боевых действий, статус участника СВО, питание и проживание. Раз в полгода в отряде проходит ротация: сейчас уехали те, кто работал с января. Практически все специалисты есть, не хватает только офтальмолога.

Работа в полевых условиях, признаётся Ильясов, сильно отличается от той, что была в Котласе, но в некоторых аспектах оказалась даже легче.