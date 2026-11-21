Режиссер Валерия Гай Германика прокомментировала активные обсуждения своей внешности в социальных сетях, заявив, что процесс реабилитации после косметологических процедур еще не завершен. По ее словам, делать выводы об окончательном результате вмешательств преждевременно.

В личном блоге артистка объяснила текущее состояние лица наличием сильного отека и временной потерей мимики. Она подчеркнула, что не ставит цели радикально изменить свою внешность, а лишь проходит восстановительный период, в ходе которого, по ее выражению, «глаза на место не встали».

‎Несмотря на волну критических комментариев, Германика констатировала рост популярности своего контента. Режиссер отметила, что ажиотаж вокруг ее внешности привел к увеличению просмотров видеороликов до 9 миллионов.