«Глаза на место не встали»: Гай Германика честно рассказала о последствиях процедур и неожиданной пользе для блога
Режиссер Гай Германика: глаза на место не встали, но лицо монетизируется
Режиссер Валерия Гай Германика прокомментировала активные обсуждения своей внешности в социальных сетях, заявив, что процесс реабилитации после косметологических процедур еще не завершен. По ее словам, делать выводы об окончательном результате вмешательств преждевременно.
В личном блоге артистка объяснила текущее состояние лица наличием сильного отека и временной потерей мимики. Она подчеркнула, что не ставит цели радикально изменить свою внешность, а лишь проходит восстановительный период, в ходе которого, по ее выражению, «глаза на место не встали».
Несмотря на волну критических комментариев, Германика констатировала рост популярности своего контента. Режиссер отметила, что ажиотаж вокруг ее внешности привел к увеличению просмотров видеороликов до 9 миллионов.
«Так что лицо-то работает, монетизируется!» — резюмировала она, указывая на практическую пользу сложившейся ситуации для развития личного блога.