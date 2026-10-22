Глаза в глаза, но не пристально: советы логопеда по общению с заикающимися

Логопед Татьяна Соловьева в беседе с Life.ru заявила, что нельзя договаривать фразы за людей с заиканием. По ее словам, правило распространяется на взрослых и детей независимо от степени тяжести нарушения. Специалист подчеркнула: перебивать и поправлять заикающегося человека недопустимо.

Для любого человека с таким нарушением крайне важно общение в комфортных условиях. Только в спокойной, доброжелательной обстановке речь раскрывается, а тревога отступает. Соловьева рекомендовала внимательно слушать собеседника, смотреть ему в глаза, но не пристально. Она также добавила, что не следует фиксировать внимание на запинках.