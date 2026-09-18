Глянец или заветренная корка: бренд-шеф объяснил, как за секунду определить несвежие роллы

Бренд-шеф сети доставки японской кухни Вячеслав Ким рассказал Life.ru , как определить свежесть рыбы в роллах еще до того, как попробовать блюдо. По его словам, существуют внешние признаки, указывающие на нарушение условий хранения продукта.

Ким пояснил, что рыба, покрывающая ролл, должна выглядеть глянцевой и слегка влажной. Сухая, матовая поверхность и заветренный вид — повод насторожиться: продукт мог храниться вне холодильника, а роллы — долго оставаться неупакованными после приготовления.

Специалист также предупредил, что должны настораживать белесая слизь, липкая пленка, сероватый или коричневый край у тунца, нечеткие белые прожилки и вмятина, остающаяся после легкого нажатия. Свежая рыба должна быть плотной, быстро восстанавливать форму и плотно прилегать к рису. Если кусочек пересушен, отходит от ролла или выпадает при использовании палочек, это может свидетельствовать о потере качества или нарушениях при приготовлении.