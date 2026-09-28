Год без ответа: почему поиски семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье не прекращаются?

«ЛизаАлерт»: семья Усольцевых пропала из-за несчастного случая

Общество

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» спустя год после исчезновения семьи Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья по-прежнему придерживается версии о несчастном случае. Об этом «Абзацу» сообщили в отряде. Волонтеры отметили, что масштабная операция не могла дать мгновенный результат из-за сложного рельефа, однако поиски пропавших продолжаются совместно со спецслужбами.

В «ЛизаАлерт» пояснили, что Кутурчинское Белогорье — горно-таежная местность с множеством труднодоступных участков, густой растительностью и отсутствием сотовой связи. В активную фазу поисков были вовлечены более 1,5 тыс. человек, включая полицию, СК и кинологов. Пешие и авиационные группы прошли более 15 тыс. км маршрутов, а беспилотники сделали свыше 90 тыс. снимков местности. Отряд всегда считал и продолжает считать произошедшее несчастным случаем.

Координаторы отряда отметили, что даже огромное число участников не делает каждый метр глухой тайги доступным для детального обследования. На результат поисков критически повлияли время с момента пропажи и непредсказуемость горного маршрута. В отряде добавили, что последние выезды проходили небольшими группами узких специалистов в тесной связке со Следственным комитетом. Поиск человека завершается только после того, как его найдут или появятся новые обстоятельства, не позволяющие продолжать работу добровольцам. Волонтеры продолжают поиски, а масштаб следующих выездов будет зависеть от актуальной информации. Безопасность волонтеров остается обязательным фактором.

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