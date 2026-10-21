Год без платежей за ЖКХ: когда квартиру могут признать бесхозяйной?

В Луганской Народной Республике квартиру могут признать бесхозяйной, если коммунальные услуги не оплачиваются более года. Об этом в интервью ЛИЦ рассказал директор единой управляющей компании (ЕУК) ЛНР Александр Фогель. По его словам, длительное отсутствие платежей является одним из оснований для рассмотрения вопроса о статусе жилого помещения, однако окончательное решение принимает не управляющая организация, а муниципальные власти.

Фогель пояснил, что неуплата коммунальных услуг более года — уже повод для признания квартиры бесхозяйной. Сведения о предположительно пустующих помещениях управляющая компания получает при возникновении в них аварийных ситуаций. Ещё одним основанием для выявления такого жилья становится продолжительная задолженность по оплате содержания многоквартирного дома. После получения информации о пустующей квартире ЕУК передаёт данные в администрацию муниципального образования. Сама организация не обладает полномочиями признавать недвижимость бесхозяйной — этим занимаются местные власти, если собственник не заявил о своих правах. Таким образом, длительная неуплата ЖКУ выступает поводом для рассмотрения вопроса, но не означает автоматического признания квартиры бесхозяйной.