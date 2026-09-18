Голод может охватить полмиллиарда человек: ФАО предупредила о последствиях ближневосточного кризиса
ФАО: к 2030 году число голодающих может достичь 520 миллионов
Глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков заявил РИА Новости, что из-за конфликта на Ближнем Востоке число голодающих в мире к 2030 году может вырасти до 510–520 миллионов человек. До начала кризиса этот показатель оценивался в 503 миллиона.
Кобяков отметил, что при прогнозе не учитывались дополнительные неблагоприятные факторы, включая экстремальные погодные явления, способные усугубить ситуацию. Кроме того, кризис на Ближнем Востоке может затронуть другие страны через рост цен на энергоносители и удобрения.