Голод может охватить полмиллиарда человек: ФАО предупредила о последствиях ближневосточного кризиса

Глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков заявил РИА Новости, что из-за конфликта на Ближнем Востоке число голодающих в мире к 2030 году может вырасти до 510–520 миллионов человек. До начала кризиса этот показатель оценивался в 503 миллиона.