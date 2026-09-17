В Народном Хурале Бурятии обсудили аномальное число выходов медведей к людям. Как сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Демидова, в лесах республики сейчас насчитывается 6112 медведей — на 3% меньше, чем годом ранее, передает gazeta-n1.ru .

За последние 20 лет популяция растет на 3–5% в год, без резких всплесков. Однако в 2026 году зафиксировано 176 выходов хищников в населенные пункты, чаще всего в Кабанском, Прибайкальском, Закаменском, Джидинском и Иволгинском районах.

Главная причина — нехватка кормовой базы: неурожай кедрового стланика и ягод. К людям выходит в основном молодняк — медведи-двухлетки, которых матери отпускают в самостоятельную жизнь, но найти свой ареал они не могут. Взрослые особи расширяют владения, вытесняя слабых. Молодняк сбивается в стаи и идет туда, где еда доступнее, — к дачам и свалкам. Ситуацию усугубляет подкормка animals людьми вдоль трасс: медведи перестают бояться человека и начинают считать населенные пункты своей территорией.

В связи с угрозой усилены меры безопасности: рекомендовано воздерживаться от посещения лесов и территорий у лесных массивов в темное время суток, введены запреты на массовые мероприятия, закрыты туристические тропы, организована перевозка школьников, а в районах с частыми выходами — дистанционное обучение. Созданы 24 бригады охотников-медвежатников, принято 165 решений о регулировании 259 особей, 177 уже устранены. С 30 августа вознаграждение за вынужденный отстрел увеличено с ₽6 тыс. до ₽15 тыс., расширен перечень районов выплат. В бюджете на эти цели запланировано ₽4,8 млн. За месяц поступило 49 заявлений, выплачено ₽500 тыс. (за весь прошлый год — 37 заявлений на ₽228 тыс.).

Депутаты Народного Хурала предложили изменить правила охоты: разрешить отстрел медведя в населенных пунктах не только полиции и Росгвардии, но и рядовым охотникам, а также снизить сборы и отменить мораторий на посещение леса в пожароопасный период для охотников. Соответствующие обращения планируется направить в правительство РФ и Госдуму.