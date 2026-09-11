Голодный год может разбудить медведей: зоолог Скалон рассказал, почему шатуны выходят к людям зимой
Завкафедрой КемГУ Скалон: в голодный год медведи могут не лечь в спячку
Заведующий кафедрой зоологии и экологии Кемеровского госуниверситета Николай Скалон в беседе с VSE42.Ru ответил на вопрос, могут ли медведи в голодный год не лечь в спячку и начать бродить зимой. По его словам, такая вероятность существует: если зверь не накопил жир на зиму, он действительно не ляжет спать. Такие случаи редки, но известны.
Не набравший жировых запасов медведь становится шатуном и ищет пропитание. Зимой корма почти нет, поэтому такой зверь опасен и для скота, и для людей. Однако происходит это крайне редко.