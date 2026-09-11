Голодный год может разбудить медведей: зоолог Скалон рассказал, почему шатуны выходят к людям зимой

Заведующий кафедрой зоологии и экологии Кемеровского госуниверситета Николай Скалон в беседе с VSE42.Ru ответил на вопрос, могут ли медведи в голодный год не лечь в спячку и начать бродить зимой. По его словам, такая вероятность существует: если зверь не накопил жир на зиму, он действительно не ляжет спать. Такие случаи редки, но известны.