Головная боль каждый день? Врач Симкин назвал привычки, которые ее вызывают

Остеопат Симкин: ежедневные головные боли связаны с привычками

Общество

Врач-остеопат Дмитрий Симкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал ежедневные головные боли следствием привычек, которые человек повторяет изо дня в день. По его словам, среди основных причин — многочасовая работа за компьютером, постоянный наклон головы при использовании смартфона, напряжение мышц шеи и сжатие челюстей.

Медик пояснил, что частым триггером становится образ жизни современного человека: длительное сидение за ПК, отсутствие перерывов и неудобно организованное рабочее место. Дополнительным фактором он назвал напряжение жевательных мышц из-за привычки стискивать зубы при стрессе или ночного бруксизма.

Для снижения вероятности боли Симкин рекомендовал правильно настроить рабочее место, делать перерывы и разминку, полноценно высыпаться, питаться регулярно и поддерживать физическую активность.

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