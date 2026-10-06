Внезапное ощущение вращения или потери равновесия может быть связано не только с переутомлением. Об этом transsibinfo.com рассказала терапевт Марина Фоменкова. По ее словам, повторяющиеся приступы иногда указывают на нарушение работы организма и требуют внимания специалиста.

Фоменкова объяснила, что медицина давно вышла за рамки простого снятия симптомов, и сегодня победить головокружение можно только через глубокий междисциплинарный поиск, объединяющий неврологию, отоларингологию и даже психотерапию.

Врач отметила, что при истинном вертиго человеку кажется, будто окружающее пространство вращается, качается или наклоняется. Самыми распространенными причинами становятся нарушения работы внутреннего уха, включая доброкачественное позиционное головокружение, при котором приступ может возникнуть даже при обычном повороте в постели.