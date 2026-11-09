Голые деревья и пловцы: почему ноябрь не остановил смельчаков в Кемерове

В Кемерове на Красном озере 8 ноября, в воскресенье, горожане увидели необычную для ноября картину: при температуре около +3 градусов как минимум двое людей плавали в открытой воде. Об этом пишет Сибдепо . Пока одни стояли на деревянном настиле в теплых куртках, другие предпочли купание. Голые деревья, холодный воздух и пловцы посреди озера создали впечатляющий контраст.

Судя по описанию, для некоторых кемеровчан купальный сезон заканчивается только с появлением льда на озере, и то не обязательно. Пока большинство горожан достает зимние куртки, эти смельчаки, похоже, не собираются убирать плавки до следующего лета. Таким образом, по данным издания, речь идет о единичном случае закаливания, а не о массовом купании: на настиле в тот день были и те, кто наблюдал за происходящим в теплой одежде.