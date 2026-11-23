Гонки на драконьих лодках по снегу: в Китае открылась уникальная «снежная деревня» с парком фонарей
«Чисанчи»: в граничащей с Приамурьем провинции Китая открыли «снежную деревню»
В городе Хайлинь провинции Хэйлунцзян, расположенном в нескольких часах езды от Харбина, 19 ноября открылась тематическая «снежная деревня». Как сообщает канал «Чисанчи», комплекс предлагает туристам заснеженные леса, масштабные сугробы и обновленную развлекательную программу.
Гостям доступны площадки для лепки снежных фигур, соревнования по гонкам на драконьих лодках и специально оборудованные фотозоны. Главной достопримечательностью нового сезона стал парк традиционных фонарей, занимающий площадь 4,2 тыс. кв. м. Открытие объекта знаменует собой старт зимнего туристического сезона в регионе, привлекая внимание любителей экзотических зимних пейзажей и культурных мероприятий.