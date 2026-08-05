Гонконгцы штурмуют Хабаровский край: зачем азиатские туристы променяли Владивосток на живописные просторы

По словам руководителя местной туроператорской компании Татьяны Яковенко, до 80 процентов гостей — люди зрелого возраста, привыкшие к комфорту. Работа с ними требует филигранной точности и почти материнской заботы. Эксперт отмечает, что именно душевный подход заставляет туристов возвращаться снова и снова. Один из постоянных гостей, Мэнхо Чен, который предпочитает называться русским именем Петр, прикипел к региону еще сорок лет назад и старается навещать его ежегодно, а в 2019 году поставил личный рекорд, посетив Россию пять раз. Он уверен, что те, кто открыл для себя страну, уже не могут остановиться, а упрощение визового режима позволяет планировать не только крупные города, но и Чукотку, Курилы и Сибирь.

Супруги Лиу и Инь, уже объехавшие «Золотое кольцо», сравнивают дальневосточные впечатления: Владивосток показался им пасмурным и индустриальным, а Хабаровск покорил живописностью и эстетикой, идеально подходящей для фотографии. Визитной карточкой города для иностранцев остаются памятник Муравьеву-Амурскому, прогулки на теплоходах и музеи. При этом гид Татьяна Хрущева отмечает смену предпочтений: если европейцы грезили о встрече с амурским тигром, то гости из Гонконга проявляют повышенный интерес к белым медведям, и зоосад «Приамурский» стал для них открытием, куда они стремятся в первую очередь.