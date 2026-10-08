Горячая ванна вместо спортзала? Ученые сравнили эффект с тренировкой

В эксперименте участвовали 25 человек в возрасте от 45 до 70 лет с избыточным весом или ожирением. Каждый проводил 30 минут в воде температурой 40 °C, а в другой день занимался на велотренажере при нагрузке 60–70% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Анализ показал, что после ванны сосуды кожи расширялись значительно сильнее, а скорость и объем кровотока возрастали больше, чем после тренировки. Также наблюдался более выраженный спад систолического и диастолического давления. Ученые связывают эффект с нагреванием тела: под воздействием температуры сосуды расширяются, усиливая приток крови к коже для отдачи тепла. Это создает нагрузку на стенки сосудов, что в перспективе может улучшать их функцию. Исследователи подчеркивают, что горячая ванна не заменяет полноценные упражнения, но может быть дополнительным способом поддержки сосудов для тех, кому трудно регулярно заниматься спортом.