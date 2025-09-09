В Госдуме объяснили россиянам, как списать долг за ЖКУ через банкротство

Россияне, у которых есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, могут воспользоваться процедурой банкротства для списания долга, объяснил в беседе с РИА Новости заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В ходе интервью с агентством парламентарий напомнил, если собственник жилья не оплачивает счета за жилищно-коммунальные услуги в течение двух и более месяцев, у него образуется задолженность. На эту сумму начисляются пени. Также долг за ЖКУ может перейти к вам от предыдущего владельца жилья, если вы приобрели квартиру на вторичном рынке.

Как подчеркнул Колунов, если должник испытывает финансовые трудности, задолженность может быть списана. Это возможно благодаря процедуре банкротства.

«Так, если долг за ЖКУ составляет от 50 до 500 тысяч рублей, запустить процедуру можно во внесудебном порядке, а если долг свыше 500 тысяч рублей, то только через суд», — сказал Колунов.

Депутат подчеркнул, что данная процедура представляет собой сложную задачу, и, по его мнению, без привлечения юристов и веских аргументов здесь обойтись будет тяжеловато.

Если человек, задолжавший за жилищно-коммунальные услуги, умирает, его долги также могут быть списаны. Для этого близкие обязаны предоставить в управляющую компанию копию свидетельства о смерти.

«Тем не менее стоит помнить, что если квартира переходит по наследству, то владелец наследует только долг за капремонт. Долг за ЖКУ может перейти только по соглашению сторон», — подчеркнул Колунов.

Законодатель подчеркнул, что рассрочка является одним из наиболее доступных методов погашения задолженности за коммунальные услуги. Для обсуждения условий рассрочки можно обратиться в управляющую компанию.

«Механизм простой: вся сумма распределяется на определенное число месяцев, в течение которых необходимо равными долями погашать задолженность. Плюс, если человек не имеет возможности платить за ЖКУ, он также может взять "коммунальные каникулы"», — заключил он.

