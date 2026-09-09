Гостинцы с Японского моря за ₽27,5 тыс.: жительница Владивостока показала, сколько стоит порадовать родню морепродуктами

Жительница Владивостока Эльвира показала, во сколько обходится покупка морепродуктов для поездки на запад страны. По ее словам, традиционный дальневосточный гостинец обошелся почти в ₽27,5 тыс, передает Vladivostok1.ru .

Поводом для видео стала предстоящая поездка родителей девушки к родственникам, живущим в регионах без выхода к морю. В обзор вошли только самые популярные угощения, а основной статьей расходов стала красная рыба. Филе и балык нерки общим весом 8300 граммов стоили ₽18 205.

Вторым по ценности продуктом оказалась северная креветка с икрой, которую местные называют «углохвосткой». Четыре килограмма свежевыловленного ракообразного обошлись еще в ₽8300. Дополнительно девушка купила две упаковки икры морского ежа за ₽990. Итоговая сумма пакета «гостинцев с Японского моря» составила ₽27 495.

Эльвира отметила, что покупатели могут сэкономить, если придут на рынок в четверг. Она также рассказала, что гости ВЭФ часто покупали дары моря именно здесь, но предупредила туристов: дешевых цен во Владивостоке нет. По ее словам, даже продавцы перестали возить красную икру в больших объемах из-за высокой стоимости, сделав акцент на мясе рыбы и креветке.