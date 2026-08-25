Государство подготовило подробную памятку для людей с инвалидностью: от МСЭ и льгот до образования и работы
«Лента.ру» и Минтруд подготовили памятку о господдержке россиян с инвалидностью
«Лента.ру» совместно с Министерством труда и социальной защиты России подготовила памятку для граждан с инвалидностью. В ней собраны ключевые сведения о государственной поддержке: от прохождения медико-социальной экспертизы и обжалования ее результатов до получения образования и трудоустройства.
В материале перечислены основные льготы, на которые может рассчитывать человек с инвалидностью. Среди них — компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, парковочные преференции, дополнительные дни отпуска и налоговые послабления. Отдельный раздел посвящен участникам специальной военной операции.