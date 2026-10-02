Готовая еда может испортиться до срока годности: эксперт назвала главные признаки

Готовая еда способна испортиться еще до того, как истечет срок годности, предупредила эксперт «Роскачества» Елена Спеценко в интервью « Москве 24 ». Она пояснила, что после доставки блюда следует убрать в холодильник не позже чем через два часа, поддерживая температуру внутри не выше +4 °C.

По словам Спеценко, даже при действующем сроке годности продукт необходимо оценивать по внешнему виду и запаху. О порче свидетельствуют кислый или затхлый аромат, слизь на мясе или птице, изменение цвета, плесень, расслоение соуса или обилие конденсата. Эксперт подчеркнула, что некоторые патогенные бактерии не выдают себя ни запахом, ни внешним видом, поэтому так важно соблюдать температурный режим.