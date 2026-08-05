Говорить с кришнаитами можно, но есть одно «но»: протоиерей объяснил, когда общение становится опасным

Протоиерей Андрей Ефанов в публикации журнала «Фома» разъяснил, можно ли православным общаться с кришнаитами. По его словам, главная опасность заключается не в самом разговоре, а в риске привыкания к чужой системе ценностей. Если человек тверд в вере, никакие беседы ему не навредят, однако на этапе формирования убеждений длительный контакт с иной религиозной средой способен размыть ориентиры.

Священник подчеркнул, что кришнаизм — принципиально иное мировоззрение, несовместимое с христианским учением, но полностью ограждать верующих от встреч с его последователями неразумно. Среди кришнаитов встречаются добрые и искренние люди, и гораздо важнее, чтобы у православного внутри был прочный стержень, тогда чужие идеи не поколеблют его выбор. Тем, кто недавно пришел в православие, отец Андрей советует сначала сосредоточиться на изучении Евангелия, регулярной молитве и участии в таинствах. Без этой базы знакомство с другой религией становится риском, а по мере духовного взросления он уменьшается.

Итог рассуждений протоиерея таков: Церковь не ставит барьеров на пути обычного человеческого общения, но каждому верующему следует честно оценить свою духовную зрелость. Если вера еще некрепка, долгих бесед с кришнаитами лучше избегать. Если внутренний фундамент надежен, общаться можно смело, но всегда нужно помнить, что собеседник исповедует совершенно другое. Ранее отец Андрей высказывался о мусульманах, приходящих в православные храмы за крещенской водой: по его мнению, таких людей не следует прогонять, но и молиться вместе с ними нельзя. Такого же подхода он придерживается и в вопросе о крестных-атеистах — они не могут исполнять свои обязанности, поскольку не способны передать ребенку веру.