«Градус вражды зашкаливает»: в РПЦ назвали главный признак скорого Второго пришествия Христа

В Русской православной церкви заговорили о конце света. Епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Патриарха Московского и всея Руси, назвал главный признак приближения Второго пришествия Христа. Об этом сообщает Lenta.ru.

Священнослужитель пояснил: распространенное поверье, что несхождение Благодатного огня накануне Пасхи предвещает апокалипсис, не имеет под собой библейской основы. В Священном Писании есть другие, более важные знаки. И один из самых трагичных — умножение беззаконий, из-за которого любовь в людях иссякает.

Епископ подчеркнул: когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак скорого Второго пришествия, чем схождение или несхождение Благодатного огня.

