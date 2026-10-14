Грамотная закатка: эксперт объяснила, как превратить помидоры в суферфуд

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Эксперт Дивинская: гвоздика и соль спасают домашние заготовки от мути и порчи
Биохимик Анна Дивинская в беседе с gazetametro.ru развеяла популярный миф о бесполезности консервации и объяснила, почему термическая обработка томатов на самом деле увеличивает их ценность для организма, а также поделилась правилами безупречной заготовки.
Осенние споры о целесообразности домашних консервов не утихают: бытует мнение, что кипячение уничтожает в овощах абсолютно все витамины. Как отмечает эксперт, аскорбиновая кислота действительно разрушается при нагреве — нагрев до 88 градусов за полчаса забирает около 29% витамина С. Однако главная ценность томатов заключается вовсе не в нем, а в мощнейшем антиоксиданте ликопине.
В сыром плоде ликопин надежно запечатан внутри жестких клеточных оболочек, из-за чего организму сложно его усвоить. Высокая температура разрушает эти барьеры. Исследования показывают, что всего 15 минут термообработки повышают доступность ликопина почти в 2,7 раза, параллельно увеличивая общую антиоксидантную активность. Главное — не переваривать овощи часами, чтобы пигмент не начал распадаться. Зимой консервированный томат оказывается даже полезнее покупного «пластикового», который дозревал в коробках по дороге в магазин.
Чтобы заготовки радовали глаз и долго хранились, биохимик советует соблюдать несколько простых правил:
- Защита от трещин: выбирайте некрупные плотные сорта (сливки или черри). Перед заливкой сделайте пару проколов иглой у плодоножки для выхода пара, накройте овощи сверху листьями хрена и повышайте температуру жидкости постепенно — сначала горячая вода около 70 градусов, и только затем кипящий маринад.
- Идеальный рассол: используйте исключительно крупную каменную соль. Йодированная соль и мелкая «Экстра» гарантированно размягчат плоды и сделают рассол мутным. Вода должна быть фильтрованной или бутилированной, а пропорции уксуса или лимонной кислоты — строгими, ведь именно кислотная среда сдерживает размножение бактерий.
- Природные консерванты: лавровый лист (не более одного на литровую банку, чтобы избежать горечи), чеснок, семена горчицы и гвоздика содержат эфирные масла и фитонциды. Они продолжают работать как антисептики даже после стерилизации, сохраняя рассол прозрачным, а томаты — хрустящими.