Грамотная закатка: эксперт объяснила, как превратить помидоры в суферфуд

Биохимик Анна Дивинская в беседе с gazetametro.ru развеяла популярный миф о бесполезности консервации и объяснила, почему термическая обработка томатов на самом деле увеличивает их ценность для организма, а также поделилась правилами безупречной заготовки.

Осенние споры о целесообразности домашних консервов не утихают: бытует мнение, что кипячение уничтожает в овощах абсолютно все витамины. Как отмечает эксперт, аскорбиновая кислота действительно разрушается при нагреве — нагрев до 88 градусов за полчаса забирает около 29% витамина С. Однако главная ценность томатов заключается вовсе не в нем, а в мощнейшем антиоксиданте ликопине.

В сыром плоде ликопин надежно запечатан внутри жестких клеточных оболочек, из-за чего организму сложно его усвоить. Высокая температура разрушает эти барьеры. Исследования показывают, что всего 15 минут термообработки повышают доступность ликопина почти в 2,7 раза, параллельно увеличивая общую антиоксидантную активность. Главное — не переваривать овощи часами, чтобы пигмент не начал распадаться. Зимой консервированный томат оказывается даже полезнее покупного «пластикового», который дозревал в коробках по дороге в магазин.

Чтобы заготовки радовали глаз и долго хранились, биохимик советует соблюдать несколько простых правил: