Граница Грузии и России закрыта: что случилось на КПП «Дарьяли»?
МВД Грузии эвакуировало людей с КПП «Дарьяли» из-за паводка
На грузино-российской границе пришлось срочно эвакуировать людей с контрольно-пропускного пункта «Дарьяли». Как сообщили в МВД Грузии, причиной стал резкий подъем воды в ущелье Девдоракского ледника.
В безопасное место вывезли не только граждан, находившихся на КПП, но и сотрудников патрульной, таможенной и пограничной служб, а также работников частных компаний. Из соображений безопасности движение автомобилей в обоих направлениях временно перекрыли.