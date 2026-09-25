Граница Грузии и России закрыта: что случилось на КПП «Дарьяли»?

МВД Грузии эвакуировало людей с КПП «Дарьяли» из-за паводка

Общество

На грузино-российской границе пришлось срочно эвакуировать людей с контрольно-пропускного пункта «Дарьяли». Как сообщили в МВД Грузии, причиной стал резкий подъем воды в ущелье Девдоракского ледника.

В безопасное место вывезли не только граждан, находившихся на КПП, но и сотрудников патрульной, таможенной и пограничной служб, а также работников частных компаний. Из соображений безопасности движение автомобилей в обоих направлениях временно перекрыли.

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