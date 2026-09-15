В храме Христа Спасителя в Москве верующие прикладываются к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и просят святого о благополучии. Об этом выяснил корреспондент « Абзаца ».

Одна из прихожанок рассказала, что пришла с личными просьбами и надеется, что желания всех верующих исполнятся. Просьб много, но озвучивать их она не стала, поскольку это личное. Женщина добавила, что сама она из Москвы и считает грехом не прийти к святыне. Она выразила надежду, что все задуманное реализуется.

Другая прихожанка, Татьяна Варламова, приехала из Железнодорожного вместе с детьми. Она хочет попросить помощи для своего супруга Андрея, которому предстоит операция.

Еще одна паломница призналась, что давно хотела попасть к святыне и считает ее особо почитаемой. Женщина в очереди также рассказала о проблемах с работой, финансами и жильем. По ее словам, в 2018 году после прикладывания к мощам она получила помощь в тот же день.