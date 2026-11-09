Грипп A (H1N1) и COVID-19 на Камчатке: новые случаи есть, но порог не превышен

На Камчатке зарегистрировали новые случаи гриппа A (H1N1) и коронавирусной инфекции, однако общая заболеваемость ОРВИ остается значительно ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга.

С 26 октября по 1 ноября специалисты лабораторно подтвердили два случая гриппа, вызванных вирусами A (H1N1) и B. За тот же период выявили 24 заболевших COVID-19, тогда как неделей ранее их было 20. С начала эпидемического сезона 2026–2027 годов в крае зарегистрировали пять случаев гриппа A (H1N1) и два случая гриппа B.

Несмотря на появление новых заболевших, общая эпидемиологическая обстановка на полуострове оценивается как благополучная: показатель заболеваемости ОРВИ оказался на 40,1% ниже недельного эпидемического порога, а по сравнению с предыдущей неделей снизился на 4,3%. При этом на Петропавловск-Камчатский приходится 86,2% зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе продолжается бесплатная вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, а для формирования иммунной защиты обычно требуется две-три недели. При появлении симптомов респираторной инфекции жителям рекомендуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.