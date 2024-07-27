Губерниев восхитился ЛГБТ*-открытием ОИ-2024 в Париже, назвав всех несогласных россиян «оголтелыми»

Церемония открытия летней Олимпиады в Париже состоялась в минувшую пятницу, 26 июля. В ходе действа первую скрипку, как и ожидалось, израли представители ЛГБТ*-сообщества, которые были повсюду, превратив, по сути, спортивное мероприятие в собственный чудовищный шабаш. Всё произошедшее вызвало гнев и шквал критики зрителей и известных персон по всему миру.

Однако нашлись такие, кто считает все произошедшее восхитительным шоу, которое нужно было смотреть в обязательном порядке. Среди таких персон в России оказался спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он написал в своем аккаунте в соцсетях, что смотрел действо, как прикованный, и до сих пор якобы находится под впечатлением.

«Блин, это же классно! Движуха ядреная!» — написал Губерниев в соцсетях.

Все российским хейтерам церемонии открытия ОИ-2024 в Париже Губерниев посоветовал держать свое мнение при себе, обозвав кучей бранных и непечатных слов, среди которых эпитет «оголтелые» самое удобоваримое.

Ранее мы писали, что со стороны Южной Кореи критике подверглось представление команд, когда диктор перепутал южнокорейских атлетов со спортсменами из КНДР.

* - организация, объявленная экстремистской, запрещена в России