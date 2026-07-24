Губы-ниточки и некроз: косметолог объяснила, чем оборачивается филлер после 60 лет

Косметолог Василина Миронова в беседе с « Абзацем » предупредила, что контурная пластика губ у женщин старше 60 лет может обернуться не только затяжными отеками и синяками, но и некрозом тканей. По ее словам, процедура остается медицинской и сопряжена с серьезными рисками, которые с возрастом только возрастают.

Специалист объяснила, что кожа в зоне губ истончается и теряет эластичность, из-за чего филлер может распределяться неравномерно, создавая неровности и усугубляя возрастную асимметрию. Отеки и гематомы после инъекций считаются нормой, однако у пожилых пациенток они держатся значительно дольше из-за замедленного кровообращения и сниженной способности тканей к регенерации. Кроме того, всегда сохраняется вероятность аллергической реакции, несмотря на биосовместимость гиалуроновой кислоты с организмом.

Миронова также отметила риск миграции филлера, возникающий из-за некорректной техники введения или особенностей кожи. Самым опасным, хоть и редким осложнением она назвала сосудистую окклюзию — попадание препарата непосредственно в кровеносный сосуд и его последующую закупорку. Это способно привести к некрозу и отмиранию тканей. Вероятность такого исхода повышается при структурных изменениях сосудистой сети, характерных для старшего возраста.