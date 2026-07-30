Губы «под айкос»: модный тренд, который через два года превратит рот в «висячую кожу»

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с « Абзацем » предостерегла россиянок от нового тренда на форму губ «под айкос». По ее словам, введение избыточного количества филлеров ради сомнительной моды неизбежно приведет к деформации тканей.

Специалист объяснила, что сильное растяжение красной каймы губ грозит постоянным нарушением формы. Когда через два-три года филлер рассосется, кожа просто повиснет, и ее придется долго восстанавливать. При этом нет никакой гарантии, что гипертрофированная форма останется актуальной через семь-восемь лет, а растянутые ткани к тому времени уже потребуют серьезной коррекции. Егорова посоветовала не увлекаться такой процедурой.