Густой туман накрыл Подмосковье: почему водителям стоит быть особенно внимательными?

Автомобилистов Московской области предупредили о густом тумане. Пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры попросила водителей быть внимательными и осторожными за рулем.

В сообщении ведомства отмечается, что Подмосковье окутал густой туман. Водителям рекомендовано не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров. Эти меры помогут снизить риск аварий в условиях ограниченной видимости. Министерство призвало автомобилистов отнестись к поездкам с повышенной ответственностью.