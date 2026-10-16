Густой туман накрыл Подмосковье: почему водителям стоит быть особенно внимательными?

Минтранс Подмосковья призвал водителей не отвлекаться на телефон из-за тумана

Общество

Автомобилистов Московской области предупредили о густом тумане. Пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры попросила водителей быть внимательными и осторожными за рулем.

В сообщении ведомства отмечается, что Подмосковье окутал густой туман. Водителям рекомендовано не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров. Эти меры помогут снизить риск аварий в условиях ограниченной видимости. Министерство призвало автомобилистов отнестись к поездкам с повышенной ответственностью.

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