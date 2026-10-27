Хаос дома — хаос в голове: почему порядок возвращает ощущение контроля

Психолог Денисов-Мельников: уборка помогает бороться с хандрой

Общество

Регулярное поддержание порядка в доме заметно помогает бороться с хандрой и легкими депрессивными состояниями. Об этом «Абзацу» рассказал психолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, окружающий хаос подсознательно воспринимается мозгом как постоянный фон незавершенности.

Когда дома грязь и вещи лежат кучами, психика считывает это как незаконченность, а уборка помогает при апатии и хандре, поскольку человек видит быстрый результат и возвращает себе ощущение контроля.

Специалист отметил, что легкая физическая активность во время бытовых хлопот эффективно «растормаживает» психику и переключает внимание с тяжелых размышлений на созидательную деятельность. По его словам, иногда человеку сложно навести порядок в жизни, но можно начать с кухни — это лучше, чем лежать и думать, почему все плохо. Частота уборки зависит от первых признаков внутреннего раздражения от окружающего хаоса. При этом превращать быт в изнурительную вторую работу ради стерильного идеала не стоит, добавил Денисов-Мельников.

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