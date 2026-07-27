В Таджикистане вступили в силу поправки к закону «О традициях и праздниках», законодательно закрепившие запрет на ношение и ввоз одежды, которую власти считают чуждой национальной культуре. Под ограничения попали черные хиджабы, арабские головные уборы и длинные свободные платья.

Правительственная концепция строится на том, что агрессивное проникновение ближневосточной моды не имеет ничего общего с историческими традициями таджикского народа и несет прямой риск культурной и религиозной экспансии. Администрации районов и профильные комитеты по делам женщин уже проводят на улицах городов масштабные просветительские акции, в ходе которых должностные лица разъясняют необходимость возврата к национальным костюмам, ярким платкам и традиционным тюбетейкам.

Несмотря на критику в социальных сетях и опасения правозащитников, официальный Душанбе категорически отрицает обвинения в ущемлении свободы вероисповедания. Руководство страны подчеркивает, что жесткие меры принимаются исключительно ради национальной безопасности, сохранения суверенитета и укрепления духовного фундамента общества. Системные изменения, начавшиеся с ограничений на религиозные атрибуты в школах и вузах, теперь закреплены на законодательном уровне, что демонстрирует намерение государства полностью контролировать гуманитарную сферу и не допускать формирования параллельных институтов влияния.