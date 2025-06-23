Хирург рассказал, кому не обойтись без пластической операции

Профессор Георгий Карапетян в беседе с сайтом aif.ru рассказал , что пластика решает серьезные медицинские проблемы — от врожденных патологий до последствий тяжелых травм. По его словам, некоторые без вмешательства просто не обойтись.

Пластическая хирургия давно перестала быть инструментом только для коррекции внешности. По словам хирурга Карапетяна, реконструктивные операции возвращают функциональность, например, при «заячьей губе», полидактилии или после удаления опухолей.

Особое направление — помощь женщинам после родов. Растяжение брюшной стенки часто приводит к грыжам, смещению органов и хроническим болям. Пластические хирурги восстанавливают мышечный каркас с помощью сетчатых имплантов, а также корректируют тазовое дно, устраняя недержание мочи и опущение органов.

В онкологии пластика становится завершающим этапом лечения. После мастэктомии возможно полное восстановление груди, а при удалении опухолей лица — реконструкция костных структур. Ожоговые пациенты получают шанс не просто избавиться от рубцов, но и вернуть подвижность векам, губам, суставам.

Ранее сообщалось, что магниты едва не привели к смерти ребенка, но врачам удалось спасти юного пациента.