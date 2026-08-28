Хлеб из африканского злака тефф оказался источником железа и белка: чем он лучше обычного и где его искать

Эксперт НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Парахина рассказала Агентству городских новостей « Москва », что безглютеновый хлеб из муки тефф может служить источником белка, пищевых волокон и минеральных веществ, особенно железа. По ее словам, использование теффа не только расширяет ассортимент, но и повышает пищевую ценность продукта.

Специалист уточнила, что тефф — не единственная мука для безглютеновых изделий. В институте создан ассортимент смесей с рисовой, кукурузной, гречневой (из зеленой гречки), льняной, люпиновой, нутовой, чечевичной мукой, а также мукой из зеленых бананов.

Принципиальное отличие безглютенового хлеба от традиционного заключается не в способе приготовления, а в рецептуре. Оба вида можно готовить безопарным способом, на опаре, на закваске или ускоренным методом. В НИИ разработана технология безглютенового хлеба на закваске с использованием чистых культур молочнокислых бактерий и дрожжей из коллекции микроорганизмов института.

Отсутствие клейковины требует специальных структурообразователей — псиллиума, пектинов, пищевых волокон, гуаровой и ксантановой камеди, гидроксипропилметилцеллюлозы. Важны точная дозировка, соотношение муки и крахмала, а также параметры замеса, брожения, расстойки и выпечки. Для улучшения вкуса и запаха применяют закваску.

Парахина добавила, что в институте уже разработан безглютеновый хлеб с высоким содержанием белка, пищевых волокон и различных макро- и микроэлементов.