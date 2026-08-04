Дзен-канал « Святые места » сообщает, что в Русской православной церкви негативно оценивают практику нанесения татуировок. По мнению духовенства, даже несмотря на то, что в современном обществе рисунки на теле утратили криминальный подтекст и стали популярным способом самовыражения, такая мода несовместима с православным мировоззрением.

Протоиерей Андрей Ткачёв охарактеризовал популярность татуировок как печальную тенденцию. Он признаёт, что искоренить это явление в наши дни сложно, однако выражает надежду на перемену общественных взглядов в будущем — когда люди начнут отказываться от нательной живописи и удалять уже имеющиеся изображения.

Священник Дмитрий Смирнов ранее связывал стремление украшать тело с человеческими слабостями: гордыней, зависимостью от чужого мнения и желанием понравиться окружающим. Он иронично предлагал тем, кто хочет нанести татуировку, делать это сразу на лбу.

Богослов Алексей Осипов также отнёс татуировки к проявлениям духовных проблем. С его точки зрения, рисунки искажают внешний и внутренний облик человека, наносят ему вред и противоречат человеческой природе, что отвечает церковному пониманию греха.

В целом позиция РПЦ заключается в том, что татуировки противоречат православному отношению к телу. Верующим вместо следования модным трендам рекомендуют сосредоточиться на духовной жизни, внутреннем развитии и сохранении внешности в том виде, который дарован человеку Богом.