Ходите в церковь только на Пасху? Протоиерей Смирнов предупредил, чем опасна такая «вера»

Протоиерей Димитрий Смирнов считал, что поход в храм сам по себе не делает человека настоящим христианином, особенно если превращается в привычку или дань традиции. Его мнение приводит канал «Смотри в себя».

По словам священнослужителя, люди посещают церковь по-разному: одни — только по большим праздникам, другие — регулярно, потому что приучены с детства. Однако частота визитов не свидетельствует о вере. Смирнов предостерегал от желания «плыть по течению», не задумываясь о внутренних переменах. Истинный христианин, по его мнению, каждый день работает над собой, стремится к честной жизни и покаянию.

Материальные действия — свечи, пожертвования — не главное. Гораздо важнее внутреннее состояние: смирение, терпение, кротость и служение ближнему. Храм не должен становиться лишь привычным ритуалом.